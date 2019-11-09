حسين الجسمي.. «خطير»

المصدر: دبي-البيان

من أشعار معالي الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، أطلق الفنان حسين الجسمي «السفير المفوّض فوق العادة» أحدث أغنياته المنفردة بعنوان «خطير» من ألحانه وغنائه، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل، واضعاً تميزاً مختلفاً في أسلوب اللحن والتوزيع المتناسق مع كلمات الأغنية التي تنضح معانيها بالتفاؤل والثقة. ووضع الجسمي في لحنه لأغنية «خطير» مقام «الكورد» ضمن إيقاعات عربية أصيلة ممزوجة بروح الإيقاعات الإماراتية الحديثة، مؤكداً بهذا أدائه وأسلوبه الغنائي الخاص الذي يحرص فيه على التفرد بشكل دائم.