تغريدات النجوم.. اعتذارات ودعاء وتعازٍ

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بين اعتذارات ودعاء وتعازٍ ونفي، تراوحت تغريدات نجوم الفن العربي على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت بدت فيه بعض تغريداتهم شائكة، خاصة تلك التي يكشفون فيها عن مشاريعهم الجديدة، ففي الوقت الذي غطى فيه أحمد السقا وجهه بقناع أسود، رفعت أحلام أيديها بالدعاء لفجر السعيد، لتأتي تغريدة عبير شمس الدين حول الدراما، مثيرة للجدل، فيما شهد حفل «ليلة سهم» اعتذارات بالجملة، في وقت عبر فيه عدد كبير من نجوم الفن المصري عن تعازيهم وصدمتهم بعد رحيل الفنان هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية أول من أمس، لتضج هذه المواقع بخبر رحيله.

«البيان» جالت معظم مواقع التواصل الاجتماعي، وخرجت منها بباقة منوعة تعكس طبيعة النجوم وتأثرهم بالبيئة التي يعيشون فيها، حيث كانت البداية مع الفنانة الإماراتية أحلام، التي بدت الأكثر نشاطاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا تكاد تغيب عنها، حتى تطل عليها بمجموعة صور جديدة لها، حيث نشرت أخيراً مجموعة صور لإحدى حفلاتها، وعلقت عليها بكلمة «مثير» في إشارة لأغنيتها القديمة «مثير» التي أصدرتها في 1994، كما نشرت أيضاً صورة لفريقها في برنامج «ذا فويس»، الذي تشارك في لجنة تحكيمه، في وقت رفعت فيه أيديها بالدعاء بالشفاء لصديقتها الإعلامية فجر السعيد، التي تعاني منذ فترة من وعكة صحية، أجبرتها على الذهاب في رحلة علاجية إلى باريس، حيث تحرص أحلام على زيارتها بين الفينة والأخرى، كلما تسنت لها الظروف.

أما المذيعة والممثلة الإماراتية رؤى الصبان، فقد استغلت مواقع التواصل الاجتماعي، للإعلان عن قدوم ابنتها الأولى من زوجها الإعلامي السعودي حمود الفايز وأطلقت عليها اسم «شيخة»، لتتلقى إثر ذلك آلاف التبريكات من محبيها وزملائها الإعلاميين والفنانين.

وعكة صحية

ورغم غيابها عن خشبة المسرح في حفلة «ليلة سهم» بسبب وعكة صحية، لم تغب نوال الكويتية عن مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غردت بالشكر إلى القائمين على الحفل، وعلى رأسهم سالم الهندي رئيس شركة روتانا، وقالت: «شكراً لكل المشاركين بحفل «سهم»، فقد شعرت أنني موجودة بينكم، و «سهم» أنت رائع في شخصك وقلبك وفنك، تستحق هذا الحب والنجاح، وأنا أحبك من قلبي».

وكانت العاصمة السعودية الرياض، قد استضافت، أول من أمس، حفل «سهم» والذي نفدت تذاكره بالكامل، وشهد مشاركة الفنانة أصالة وماجد المهندس ورابح صقر والفنانة التونسية أميمة طالب، والذين سبق لهم التعامل مع الملحن السعودي الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الملقب بـ«سهم»، الذي وجد هو الآخر في الحفل الذي شهد إطلالة خاصة للفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، الذي قدم عبر رسالة مرئية اعتذاره عن عدم تمكنه من الوجود في الحفل، بسبب ظروفه الصحية، الأمر الذي أبكى الفنانة السورية أصالة، التي وجه لها التحية.

عبر موقع «تويتر» نفى الفنان السعودي عبد الله السدحان، خبر اعتزاله، الذي تداولته العديد من وسائل الإعلام، مؤكداً أنه لا يزال بخير وأن لديه الكثير في جعبته. وقال السدحان: (إن سافرنا وأقفل الجوال أُعلِنت وفاتي بسم الله عليّ وعليكم.. وإن نمت وقمت لقيت خبر اعتزالي وأنا ما عندي علم). وأضاف: «الفنان لا يعتزل بدون مسببات صحية.. الحمدلله أنا بخير وفي جعبتي الكثير الجديد إن الله وفق».

تيك توك

من جانبه، أشغل الفنان المصري أحمد السقا جمهوره، بمجموعة الصور التي نشرها على حسابه في «انستغرام»، والتي تبين كواليس فيلمه الجديد «العنكبوت»، الذي بدأ تصويره أخيراً، الأمر الذي أثار الجدل حول الدور الذي يؤديه في الفيلم. وتظهر الصور السقا وهو يحاول أن يخفي وجهه بقطعة قماش سوداء، حيث علق عليها بقوله «تيك توك»، الأمر الذي زاد من حيرة الجمهور الذي بدأ بالتساؤل عن مغزى الكلمة.

وفي الوقت الذي نشرت فيه الفنانة نانسي عجرم صورة عفوية لها وهي تبتسم، لتؤكد أنّ الإنسان الذي يملك في قلبه طمأنينة تنعكس على ابتسامته، نشرت مواطنتها نجوى كرم على حساباتها قصة مؤثرة مفادها «أنّ رجلاً أوكل مهمة إدارة أموال ابن شقيقه الراحل، فاستولى على المال، وترك الطفل وأمّه يعيشان في الفقر، واشتغل بالمال وأصبح لديه ثروة، وتزوّج وأنجب أطفالاً ثم عاد إلى أرض الوطن ليبني بيتاً، وطلب من زوجته أن تعود، ولدى عودته من المطار حيث استقبلها وأولاده، وقع حادث سير فماتوا جميعاً وعاد المال إلى الطفل اليتيم الذي أصبح شاباً».

احترام

من جهتها، طالبت الفنانة السورية عبير شمس الدين، عبر حسابها الشخصي، بضرورة العمل على إنتاج دراما جيدة تحترم عقل المشاهد، وتحترم وجود أطفال في البيوت العربية.

وقالت: «لا أفهم ما هي قصة النصوص التي أصبحت مملة، فلماذا يجب في كل نص أن يقوم صاحب العمل بمصاحبة كل الموظفات، ومن ثم يطردهن، وإذا أوكل المهمة إلى مديرة يجب أن يصادقها.. الا يكفي أن يكون الواقع هكذا.. ويكفي أن نشبع المجتمع».

وأضافت: «نحتاج إلى دراما وشركات تحترم عقل المشاهد.. وتحترم وجود أطفال تشاهد الأعمال، أتمنى أن تكون وصلت الفكرة».

«صورة ملفتة تضع فيها شارباً» نشرتها الفنانة السورية أمال سعد الدين عبر حسابها على انستغرام، وعلقت عليها بالقول: «ببساطة.. قريباً.. الضحك مسموح»، بينما نشر الفنان تيم حسن، صورة تجمعه مع زميلته كاريس بشار، وعلق عليها بالقول «الصورة الأولى من مسلسل العميد».