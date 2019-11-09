86 مشاركاً في مسابقة للعزف على البيانو ضمن «أكاديمية الفجيرة»

المصدر: الفجيرة - البيان

افتتحت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في حفل فني، مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو التي تنظمها الأكاديمية، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، وذلك بمشاركة 86 عازفاً يمثلون 36 جنسية من داخل وخارج دولة الإمارات.

منهج

وأكد علي عبيد الحفيتي مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في كلمته خلال الافتتاح التزام الأكاديمية، بنشر وتعليم الموسيقى وفق المناهج الدولية العالمية وتخريج جيل من الموسيقيين الموهوبين القادرين على الإحاطة بكافة جوانب الفنون الموسيقية، مشيراً إلى أن النجاح الكبير الذي تحققه الأكاديمية نابع من الدعم الكبير من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، للأكاديمية وتشجيع سموه للمواهب القادرة على ترك بصمة على الساحة الفنية.

وأضاف الحفيتي أن مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو، سيتم تنظيمها كل عام، لتتيح للعازفين عرض أداء منفرد للموسيقى الكلاسيكية ولتكشف عن المواهب الموسيقية الجديدة في الدولة، كما ترسخ الاهتمام بالموسيقى الكلاسيكية، من خلال تبادل الخبرات وتطويرها، ومد جسور التواصل بين الثقافات الموسيقية المختلفة.

معزوفات

كما قدمت لجنة التحكيم، خلال حفل مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو ثلاث معزوفات موسيقية، أحياها العازفون ايوانيس بوتاموس من قبرص وجوردان راشكوف من بلغاريا والعازفة مجدولين واجديزك من بولندا.