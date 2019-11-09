أسبوع تراث سان مارينو في الشارقة غداً

المصدر: الشارقة - البيان

تنطلق غداً فعاليات أسبوع تراث جمهورية سان مارينو، في مركز فعاليات التراث الثقافي «البيت الغربي» بقلب الشارقة، ضمن برنامج «أسابيع التراث العالمي» الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث، تحت شعار «تراث العالم في الشارقة»، على مدى خمسة أيام، من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري، في الفترة من الخامسة وحتى التاسعة مساءً، يجول خلالها الزوار والجمهور عبر التاريخ، ليتعرّفوا على مختلف مكونات تراث سان مارينو، من فنون شعبية، وموسيقى، وطرب، وحضارة عريقة.

وأكد الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، أن برنامج «أسابيع التراث العالمي» جاء بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس .الأعلى حاكم الشارقة، وفي إطار أنشطة معهد الشارقة للتراث للتعريف بالتراث الثقافي العالمي.