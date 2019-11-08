وفاة والد الفنان المصري أكرم حسني

أكد الفنان المصري أكرم حسني وفاة والده الكابتن حسني عبد الرحيم، لاعب نادي الزمالك الأسبق، في فترة الستينيات.
وقال الفنان أكرم حسني على حسابه في "انستغرام": "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.. صلاة الجنازة في مسجد طلعت مصطفى في المرحلة الرابعة في الرحاب بعد صلاة الجمعة، العزاء في مسجد حسن الشربتلي في التجمع الخامس، عقب صلاة المغرب اليوم الجمعة ان شاء الله. "
وكان أكرم حسني، كشف عن هوية والده لأول مرة في حوار سابق، حيث أكد أنه "كان لاعب كرة كبير بنادي الزمالك في فترة الستينيات"، بحسب روسيا اليوم.