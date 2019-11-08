وفاة والد الفنان المصري أكرم حسني

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الفنان المصري أكرم حسني وفاة والده الكابتن حسني عبد الرحيم، لاعب نادي الزمالك الأسبق، في فترة الستينيات.

وقال الفنان أكرم حسني على حسابه في "انستغرام": "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.. ‬ صلاة الجنازة في مسجد طلعت مصطفى في المرحلة الرابعة في الرحاب بعد صلاة الجمعة، العزاء في مسجد حسن الشربتلي في التجمع الخامس، عقب صلاة المغرب اليوم الجمعة ان شاء الله. "‬

وكان أكرم حسني، كشف عن هوية والده لأول مرة في حوار سابق، حيث أكد أنه "كان لاعب كرة كبير بنادي الزمالك في فترة الستينيات"، بحسب روسيا اليوم.