تحرك عاجل من البرلمان المصري بعد وفاة هيثم أحمد زكي

كشف رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان المصري فرج عامر، أنه سيقدم مشروع قانون لتجريم المنشطات الرياضية في الصالات الرياضية بعد وفاة الفنان هيثم أحمد زكي.

وأكد عامر أن هذه المكملات الغذائية غير خاضعة للقانون، بالإضافة إلى أنها غير معتمدة أيضا من هيئة سلامة الغذاء الأمريكية، مما يدل على أنها ظاهرة خطيرة جدا.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إلى أن هذه المكملات الغذائية تعتبر هرمونات وتباع كـ"حبوب" في صالات الجيم الرياضية وممنوعة ولا تبني العضلات وتضاف إليها مواد بودرة السيراميك.

وكشف عن أن هذه الهرمونات تؤدى للسرطان، وتتسبب في أمراض الفشل الكلوي وسرطان الكبد والضعف الجنسي والاكتئاب الذي يؤدي إلى الانتحار، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

واختتم بأنه سيطالب في مشروع القانون، أن تصل العقوبة ضد كل يتعاطى هذه المنشطات الرياضية ومن يروج لها إلى الحبس من 3 سنوات إلى 15 سنة.

يأتي ذلك بعد أن كشفت تحقيقات نيابة الشيخ زايد في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، حيث تم العثور على مكملات غذائية تناولها الفنان أثناء التمرين.