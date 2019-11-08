السحر الأسود يتسبب في جريمة بشعة

المصدر: البيان الإلكتروني

عثر مالك حديقة حيوانات على 4 من أسوده التي قام بتربيتها على مدار 11 عاما، مقتولة داخل أقفاصها، بعد أن تم تسميمها من قبل مجهولين، في محاولة منهم لسرقة أسنانهم ومخالبهم لاستخدامها في السحر الأسود.

وكان الأسدان ثور (7 سنوات) ومامفورد (8 سنوات)، واللبؤتان إيسيس (11 عاما) وميا (سنوات)، من بين الحيوانات الموجودة في حديقة "شاميليون فيلدج" المخصصة للأسود، وبعض الحيوانات المفترسة في جنوب إفريقيا.

ونجح مجهولون في التسلل إلى أقفاص تلك الأسود ليلا وإلقاء دجاج مسمم داخلها، لتلتهمه الحيوانات وتموت بألم وبطء، وفقاً لسكاي نيوز.

وقبل أن يصل الصيادون إلى جثث الأسود للحصول على الأجزاء التي يريدونها (الأسنان والمخالب) واستخدامها في السحر الأسود، المنتشر في جنوب إفريقيا، شعرت كلاب الحراسة بوجودهم ونبهت من في الحديقة، ففروا هاربين.

وقال هيني بيو المالك المشارك للحديقة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: "أنا وزوجتي ربيناهم وأحببناهم بصدق. كانوا أطفالنا. في الحقيقة عرفناهم قبل أن يكون لدينا طفل. هذا أمر مؤلم".

وأكد بيو أنه "سيعمل جاهدا للقبض على مرتكبي المذبحة".