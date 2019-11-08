حذاء نابليون في مزاد والسعر 80 ألف يورو

المصدر: البيان الإلكتروني

سيعرض زوج من الأحذية انتعله نابليون بونابرت خلال وجوده في المنفى في جزيرة سانت هيلينا، في مزاد باريسي في وقت لاحق هذا الشهر.

وقالت دار "بينوش وجيكيو" للمزادات أن زوج الأحذية الذي يبلغ مقاسه 40 (سبعة تقريبا في المقاييس البريطانية) أعطي للنحات كارلو ماروتشيتي فيما كان يعمل على تمثال فروسية لبونابرت من جانب الجنرال هنري غاتيان برتران الذي لحق القائد الفرنسي في منفاه في الجزيرة الواقعة جنوب المحيط الأطلسي بعد هزيمته في معركة ووترلو العام 1815، وفقا لوكالة فرانس برس.

ومن المتوقع أن يباع زوج الأحذية بسعر يتراوح بين 50 ألف يورو و80 ألفا في دار "دروو" 29 نوفمبر.

وكان نابليون يملك مجموعة كبيرة من الأحذية التي اشتراها من مصنّع الأحذية الشهير "جاك" في مونمارتر في باريس.

وقد وهب ابن النحات ماروتشيتي زوج الأحذية للسياسي الفرنسي بول لو وقد احتفظت به عائلته منذ ذلك الحين.