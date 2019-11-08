يطلب مساعدة الشرطة .. بسبب "طوله الفارع"

المصدر: د ب ا

عانى مشجع كريكيت أفغاني، قبيل مباراة بين فريقي بلاده وجزر الهند الغربية، من أجل العثور على مكان للسكن في مدينة "لاكناو" الهندية بسبب "طوله الفارع".

واضطر المشجع "شير خان"، والذي يبلغ طوله 250 سنتيمترا، إلى طلب المساعدة من الشرطة الهندية، بعد أن رفضت العديد من الفنادق استضافته، وفقا لوكالة أنباء "خاما برس" الافغانية.

وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن شرطة مدينة "لاكناو" الهندية اصطحبت "شيرخان" إلى فندق في منطقة تُدعى "ناكا"، حيث أمضى الليلة التي سبقت إقامة المباراة التي لعبتها بلاده يوم الأربعاء (7 نوفمبر).

وقال صاحب الفندق إن حوالي 200 شخص تجمعوا بالقرب من الفندق من أجل رؤية مشجع الكريكيت المثير للاهتمام بسبب طوله الفارع.

واصطحبت قوات الشرطة الرجل الأفغاني باليوم التالي للإستاد لمشاهدة مباراة الكريكيت، وفقا لما ذكره موقع الديلي ميل البريطاني.