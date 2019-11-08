فعاليات المجمّع الثقافي بأبوظبي.. مسرح وفن وورش متخصصة

المصدر: أبوظبي - البيان

تتواصل البرامج الثقافية المجتمعية التي يقدمها المجمّع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بفعاليات متنوعة ثرية بالفوائد وغنية بالإبداع، من عرض مسرحي إلى حوار فني، وورش عمل فنية وأخرى تعليمية للأطفال. وسيشهد المجمّع الثقافي حواراً فنياً يجمع الفنانة الرائدة نجاة مكّي والقيمتين الفنيتين للمعرض الفردي «نجاة مكّي: إضاءات»، المقام حالياً حتى 19 ديسمبر المقبل. وستأخذ هذه الجلسة الحوارية الحضور على متن رحلة تستكشف المعرض ومقتنياته، الذي يقدم نظرة شاملة على مسيرة مكّي الناجحة وممارساتها الفنية. وسيواصل المجمّع الثقافي استضافة ورش العمل والدورات التدريبية، بما فيها «فن الراتنج» تحت إشراف الفنانة بوادر بشير.

وعلى خشبة مسرح المجمع الثقافي، تطرح مسرحية «تلايا الليل» تأليف وإخراج: مرعي الحليان، ومن أداء مسرح رأس الخيمة، عدة أفكار وقضايا مهمة، تأتي على رأسها سلطة الأب على الأبناء، كما تتناول القضايا الناجمة عن التكنولوجيا وتأثيرها في الشباب وحياتهم، وازدواجية الحداثة في مواجهة الكلاسيكية، وغير ذلك من السياقات المجتمعية المختلفة والمشكلات التي يواجهها الشباب في الوطن العربي.

المرسم الحر

يواصل المجمّع الثقافي تقديم سلسلة أسبوعية من ورش العمل والدورات التدريبية في «المرسم الحر»، بما في ذلك الرسم والتصوير والرسم بالألوان الزيتية والمائية إلى جانب الوسائط الفنية المتعددة، والنحت والأعمال الخزفية والفخارية وتصميم الأزياء والرسم على الحرير والزجاج وصياغة المجوهرات، وترحب الورش بالصغار والكبار من ذوي المستويات والمهارات المختلفة، بالإضافة إلى الدورات التدريبية المخصصة لتعلّم فن الخط في «بيت الخط».