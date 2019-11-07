الطب الشرعي: تشريح جثمان هيثم زكي استغرق ساعة ونصف

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الدكتور أيمن حسان رئيس مصلحة الطب الشرعي المصري، وكبير الأطباء الشرعيين إن المعامل الطبيبة والكيماوية بالمصلحة بدأت فى التحاليل الفنية للعينات التى تم سحبها من جثمان الممثل الراحل هيثم أحمد زكي التى تم تشريحها اليوم لبيان سبب الوفاة مشيراً إلى أن السبب غير معلوم حتى الآن.



وأوضح حسان أن المصلحة استقبلت جثمان هيثم أحمد زكى بقرار من النيابة العامة بتشريح الجثمان وبعد أخذ الإجراءات اللازمة للتشريح من تصوير الجثة وفحصها ظاهريا تبين عدم وجود إصابات ظاهرية ثم تم التشريح واخذ مجموعة من العينات بحسب اليوم السابع.



وتابع: أن الأطباء الشرعيين استغرقوا مدة ساعة ونصف فى تشريح الجثمان، مشيرا إلى أنه تم إرسال العينات إلى المعامل الطبية والكيماوية لتحليلها وبيان عما إذا كانت الوفاة تعود لأسباب مرضية أو سموية أو كيماوية لاعداد التقرير اللازم حول الوفاة مؤكدا بأن التقرير النهائي لم يصدر حتى الآن.