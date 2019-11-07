لا شبهة جنائية في وفاة هيثم أحمد زكي

المصدر: البيان الالكتروني

أمرت نيابة أول وثان الشيخ زايد، بالتصريح بدفن جثمان الفنان هيثم أحمد زكي، وذلك بعد انتهاء خبراء الطب الشرعي من تشريح الجثة، حيث تبين أن الوفاة طبيعية.

و وفقا لصحيفة اليوم السابع المصرية، أظهرت نتائج معاينة فيلا الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، عن عدم وجود أي دلائل تشير إلى وجود شبهة جنائية، سواء بعثرة في محتويات الفيلا، أو كسر في المنافذ الخاصة بها، كما أوضحت مناظرة الجثة، عدم وجود آثار لعنف جنائي.

وأوضح الدكتور سامي بدوي الخبير المتخصص فى الطب الشرعي أسباب حالات الوفاة نتيجة الهبوط الحاد في الدورة الدموية.