تأخر تشييع جثمان هيثم أحمد زكي لسبب غريب

المصدر: البيان الالكتروني

أكد نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي أنه سيتم تشييع جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين ظهر اليوم، يذكر ان جثمان هيثم موجود حاليا بمنزله بعدما خرج من المستشفى ومعه عدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، إلهام شاهين، محمد هنيدى، هشام ماجد، باسم سمرة، عمر السعيد، لقاء الخميسى وزوجها عبد المنصف، دلال عبد العزيز، نهال عنبر، طارق عبد العزيز، ايتن عامر والمخرج على بدرخان والمخرج عماد البهات، والإعلامي الرياضى أحمد شوبير.

و وفقا لصحيفة اليوم السابع المصرية برر نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى تأخر جثمان الراحل هيثم احمد زكي أن الجثمان كان لابد أن يتسلمه أحد أقاربه، وبسبب عدم وجود أقارب له أصدر المحامى العام قرارا بقيام أشرف زكى باستلام الجثمان وهو سبب تأخر الجثمان.