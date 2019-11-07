شاهد.. رغوة سامة تجذب هواة السيلفي إلى أكثر الأنهار تلوثا في العالم

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

في اليوم الذي شهدت فيه دلهي انخفاضًا في جودة الهواء إلى أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات، تجمع آلاف الهندوس في كاليندي كونج، بنيودلهي للاحتفال بالمهرجان الديني السنوي "شات بوجا"، على ضفاف نهر يامونا.

وفي ساعة مبكرة من صباح الأحد الماضي، دخل رجال ونساء إلى النهر المغطى برغوة سامة بيضاء تطفو على سطح المياه الملوثة للاحتفال بالشمس تقديرا وعرفانا للدور الذى تقدمه لاستمرار الحياة على الأرض، حيث تبدأ الاحتفالات أثناء شروق الشمس.

وشوهدت بعض الشابات وهن يلتقطن صور السيلفي وسط الرغوة السامة ذات الرائحة الكريهة.

ووفقاً لموقع "ذاإيكونوميك تايمز" الهندي، بلغت مستويات التلوث الأحد ذروتها إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات مما جعل التنفس صعبًا وقلل الرؤية التي أثرت على حركة المرور على الطرق الجوية والبرية.

ويعد نهر يامونا، المصدر الرئيسي للمياه في دلهي، وهو أحد أكثر الأنهار تلوثًا في البلاد والعالم بسبب تدفق مياه ملوثة عبر 19 مصرفاً من العاصمة إلى النهر، مما يساهم بنسبة 96 في المائة في إجمالي الملوثات في يامونا.

وتتم معالجة خمسة في المائة فقط من مياه الصرف الصحي التي يتم تصريفها في النهر، مما يشكل خطراً على الصحة.