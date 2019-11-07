حماية لأطفالها.. الصين تمنع الأشخاص دون سن 18 من اللّعب على الإنترنت

المصدر: البيان الإلكتروني

فرضت الحكومة الصينية مجموعة من القواعد الجديدة لتنظيم عالم الألعاب على الإنترنت، ضمن سعيها لمحاربة ظاهرة إدمان ألعاب الفيديو.

ووفقاً لموقع سكاي نيوز عربية، تقضي القواعد الجديدة بمنع أي شخص دون سن 18 عاما باللعب على الإنترنت بعد الساعة 10 مساء وحتى الثامنة صباحا، وسيكون مسموح لهذه الفئة العمرية اللعب لـ 90 دقيقة فقط يوميا خلال أيام الأسبوع، على أن تزيد إلى 3 ساعات يوميا خلال العطلات الرسمية وأيام نهاية الأسبوع.

ووضعت أيضا القواعد الجديدة حدا لإنفاق الصغار على عمليات الشراء داخل الألعاب، على غرار شراء الأسلحة والعملات الافتراضية، فمن هم بين سن 8 إلى 16 عاما يسمح لهم إنفاق 200 يوان (29 دولارا) شهريا، أما من تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 18 عاما فيتضاعف المبلغ ليبلغ 400 يوان (57 دولارا).

وبحسب بيان الهيئة العامة للصحافة والنشر فإن هذه القواعد الجديدة سيتم تطبيقها على جميع منصات اللعب عبر الإنترنت العاملة في الصين، ومن بينها Tencent، التي تعتبر الأكبر في العالم.

ووفق تصريحات مسؤول حكومي لوكالة شينخوا الرسمية، تأتي القواعد الجديدة لخلق فضاء إنترنت صحي ولحماية الصحة الذهنية والجسدية للصغار.

يذكر أن الصين تعتبر من بين أكبر أسواق الألعاب في العالم، ومسؤولة تقريبا عن ربع الدخل السنوي لصناعة الألعاب حول العالم وفق مراكز أبحاث، حيث يبلغ الدخل السنوي لصناعة الألعاب في الصين نحو 33 مليار دولار، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.