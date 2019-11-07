تطورات جديدة في قضية حبس سمية الخشاب 3 سنوات

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد قرار محكمة الجنح بحبس الفنانة المصرية سمية الخشاب، 3 سنوات، لاتهامها بإصدار شيك دون رصيد، شهد أمس الأربعاء، تطورات جديدة بشأن القضية.

تقدمت الفنانة المصرية، صباح أمس، بمعارضة على الحكم الصادر من محكمة جنح الدقي، في محافظة الجيزة غرب القاهرة، والذي قضى بمعاقبتها بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه، لاتهامها بإصدار شيك دون رصيد، بحسب صحيفة "أخبار اليوم".

يشار إلى أن محكمة جنح الدقي، قد قضت بمعاقبة الفنانة سمية الخشاب، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد، وجاء ذلك بعد دعوة أقامها زوجها السابق الفنان أحمد سعد، في وقت سابق، جنحة مباشرة برقم 17590 لسنة 2019، اتهم فيها الفنانة سمية الخشاب "طليقته" بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالحه.

ومن جانبها ردت النجمة سمية الخشاب، في تصريحات صحفية على الحكم بأنها لن تترك حقها منه أبدا كما أنها تثق في القضاء المصري النزيه وأنها ستحصل على حقوقها بالقانون.

وأوضحت أن أحمد سعد اتفق معها على أن تتنازل عن مؤخر الصداق وعن نفقتها نظرا لعدم قدرته على دفعها، وبناء عليه كان الاتفاق على أن تتنازل عن المؤخر والنفقة، وألا يصرف الشيك إلا بعد إمضاء عقود التنازل، ونظرا لسفرها المفاجئ طلبت منه الانتظار لحين عودتها وإمضاء عقود التنازل وقيامه بصرف الشيك، إلا أنه استغل غيابها ليحصل على حكم غيابي رغم اتفاقها معه، وهو ما تسبب في عدم ذهاب محاميها للجلسة، وبالتالي حصل على الحكم.