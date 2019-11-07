رحيل أحمد زين العابدين أحد أوائل مقدمي الأخبار على تلفزيون دبي

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بعد مشوار طويل في الميدان الإعلامي، رحل الإعلامي السوري أحمد زين العابدين، أول من أمس، في العاصمة السورية دمشق، حيث يعد الراحل من أشهر مقدمي الأخبار على تلفزيون دبي، منذ تأسيسه وحتى عقد التسعينيات من القرن الفائت. ويعد الراحل أحد أبناء الجيل الثاني الذين عملوا في إذاعة دمشق، وقد لمع نجمه بفضل رخامة صوته وما تميز به من قوة حنجرة.

وكان الراحل قد انضم إلى فريق عمل تلفزيون دبي، في منتصف عقد السبعينيات، مع بداية انطلاق البث الملون لتلفزيون دبي في عام 1974، حيث تولى فيه قراءة نشرات الأخبار، إلى جانب تقديم عدد من البرامج، ومن بينها برنامج «مشوار مع فنان» والذي كان يلتقي فيه مع أحد نجوم الفن في ذلك الوقت.