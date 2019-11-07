«محمد بن راشد للمعرفة» واتحاد الجامعات العربية يناقشان تعزيز آفاق التعاون

المصدر: دبي - البيان

بحث جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مع الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية والوفد المرافق له، آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، إذ ناقشا خلال استقبال جمال بن حويرب لعمرو عزت سلامة، آليات العمل على مشاريع ومبادرات معرفية مشتركة، في مجالات تسخير الطاقات البشرية وبناء مجتمعات المعرفة.

واطلع الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، على شرح موسع لمبادرات ومشاريع المؤسسة، بما فيها: مشروع «تحدي الأمية»، ومؤشر المعرفة العالمي، إلى جانب مبادرة «بالعربي».

وقال جمال بن حويرب: «بحثنا مع الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون بهدف نشر مبادرات المؤسسة والتعريف عنها في أكبر عدد من الجامعات العربية، وخاصة مشروع «تحدي الأمية»، سعياً للاستفادة من طاقات الطلاب في مجال محو أمية الأشخاص من حولهم، في حال وجودهم».

وبدوره، أوضح الدكتور عمرو سلامة، أن الاتحاد يضم حالياً 408 جامعات، ويقوم بالتوسع كل عام في عدد الجامعات التي تحت مظلته. كما يشرف على العديد من المؤتمرات العلمية في جميع التخصصات، ويقوم الاتحاد بعقد لقاءات مع الجامعات العالمية ونقل تجاربها للوطن العربي.