معرض الاستهلاك الرشيد.. إبداعات فنية للتصميم المستدام

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

افتتح مركز تشكيل، أول من أمس، ضمن موسم دبي الفني، معرض «الاستهلاك الرشيد» الذي يستمر حتى 1 ديسمبر المقبل، والذي يقدم منتجات ونماذج أولية ودراسات للمواد من قِبل 12 مصمماً مقيماً في الإمارات، تمزج في مجملها بين المواد العضوية أو المعاد تدويرها.

ويمثل المعرض فرصة للتعرف إلى أمثلة عن التصميم المستدام الذي يتم إبداعه، بهدف تعميق الحوار في ممارسة التصميم المستدام قائمة على 4 منتجات، 4 نماذج أولية، مشروع واحد، إلى جانب دراستين ماديتين، وتصميم غرافيكي.

التنمية الخضراء

وفي السياق، قدّم طالب ماجستير علوم البنية التحتية الأساسية المستدامة في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا الأردني محمود أبوعلي، الحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية، دراسة بحثية ارتكزت على فكرة التصميم من النفايات، وهو مشروع أطروحته البحثية الفائزة بالمركز الأول في مسابقة البحث العلمي لطلبة الدراسات البكالوريوس في أبوظبي عن فئة التخطيط العمراني والمعماري، إذ كان أداء الطاقة المرتبط بالمناخ محور التركيز الرئيس للبحث من أجل الوصول إلى مادة جديدة فيها قليل من المحتوى المعاد تدويره لتعزيز التنمية الخضراء المستدامة في قطاع البناء الإماراتي.

سعف النخيل

وفي سياق المعرض، استخدمت الفنانة الإماراتية لطيفة سعيد المواد الخام، وهي في هذه الحالة سعف النخيل، لنقل التركيز من ماهية هذه الأشياء إلى ما يمكنها أن تفعل، عن طريق محاولة عمل تموجات من خلال حركتها وأشكالها الجمالية.

وقد أدى البحث المكثف في مختلف طرق النسج إلى تبادل وجهات النظر الفنية مع الفنانين المحليين، بما مكّنها من تكوين رؤية تتعلق بكيفية عمل الفنانين، وكيفية صناعتهم للأعمال، وكيفية بقائهم في العالم الحديث، بما سمح لها أن تفهم بصورة أفضل السياق الثقافي لطرق النسج.

الأثاث المستدام

تقول الفنانة رند الدريعي، مصممة الديكور الداخلي السوريّة: «إن «أبسايكلد» هو مشروع بدأته وعملت عليه خلال دراستي في كلية العمارة والفنون والتصميم في الجامعة الأمريكية بالشارقة، وهو دراسة تأثرت بالعدد المتزايد للمصممين الذين طوروا أنظمة وأنواعاً جديدة من المواد المستدامة مع المحافظة على أجندة جمالية قوية عبر الشكل العام للتصميم.

ويشكّل الأثاث المستدام أحدث مجالات الدراسة التي يبحث فيها المصممون عن بدائل ملائمة من حيث المادة والشكل لمصادر الأثاث التقليدي المصنوعة من موارد غير مستدامة».

أقراط الأعشاب

وعن مشروع «أقراط الأعشاب» الذي كلف «تشكيل» الفنانة إسراء بهمن بإنجازه من أجل «تنوين+»، وهي مجموعة من الأشياء والإكسسوارات معقولة الأسعار والمصممة من قبل فنانين مقيمين في دولة الإمارات، وسيتم بيع منتجات المجموعة حصراً من خلال «تشكيل» عبر الإنترنت، ولدى مركزها في ند الشبا.