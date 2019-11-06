العثور على حطام مدمّرة يعود للحرب العالمية الثانية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

بعد 75 عاماً على حرب المحيط الهادئ عثرت بعثة استكشاف خاصة على حطام واحدة من المدمرات التي يعتقد الباحثون أنها من نوع "يو إس إس جونستون دي دي-557".

اثنان من حاضنات المدافع، ومدخنتان، وعامود دوران، وكتل حديدة ملتوية ضخمة تشكل جزءاً من حقل الحطام الذي عثرت عليه بعثة "فيسيل بيرت" البحثية على عمق 20،400 قدم تحت سطح بحر الفلبين.

وتعتبر تلك واحدة من حطام السفن الحربية الأعمق التي تم العثور عليها يوماً وفقاً للباحثين. وبرز على مثل هذا العمق خطر فقدان المركبة المسيرة عن بعد بسبب غياب قابلية الطفو، الأمر الذي دفع بالمشغّل بدفعها للأعلى.

وأكد المؤرخون البحريون بأن الحطام يعود لمدمرة من طراز "فلتشر"، لكنهم أكدوا ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث للتأكد ما إذا كانت من نوع "يو إس إس جونستون دي دي-557" التي غرقت في ذلك اليوم بالفعل.

وقد نشر فيديو مؤخراً للحطام بالتزامن مع الذكرى ال75 لغرق المدمّرة مقطع فيديو لمحاولة الحصول على معلومات عنها.