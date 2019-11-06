قتل قطة "حامل" بطريقة وحشية فطالب المجتمع كله بالقصاص منه

المصدر: البيان الإلكتروني

حوادث العنف والقتل والتنمر التي نقرأها بين فينة وأخرى في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي لم تقتصر على البشر فقط، بل طالت حتى الحيوانات الضعيفة التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها. وربما تكون تلك القصص أكثر عنفاً ومأساوية، كتلك التي قتل فيها رجل من ماليزيا قطة حامل بطريقة وحشية أثارت غضب وحنق المجتمع الماليزي كله.

وحسبما أورد موقع "سكاي نيوز عربية" فقد قضت محكمة ماليزية على رجل بالسجن ودفع غرامة، بعد أن أقدم على قتل قطة بـ "طريقة وحشية"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام حكومية، في قضية أثارت غضبا شعبيا.

وأمرت المحكمة بالسجن 34 شهرا، ودفع غرامة 9700 دولار، على رجل يبلغ من العمر 42 عاما، بعد إدانته بتهمة انتهاك قوانين حماية، على إثر وضعه القطة داخل منشفة للملابس في سبتمبر من العام الماضي.

إلا أن الجاني سيبقى طليقا مقابل دفعه كفالة، لأنه ينوي استئناف الحكم. وهذا الرجل هو الشخص الثاني الذي يصدر بحقه حكما بالسجن لقتله حيوانا، إذ سجن سائق سيارة أجرة لمدة عامين بتهمة ارتكاب جريمة مماثلة في يناير الماضي.

وأثارت الجريمة غضب الماليزيين عندما شاهدوا مقاطع الفيديو التي انتشرت بشكل كبير على الإنترنت، وتظهر القطة الحامل وقد وضعت في نشافة ملابس، في وقت متقدم من الليل.

وبعد ذلك، أدخل الرجل النقود اللازمة لتشغيل الآلة ورحل. وقد عثرت زبونة في وقت لاحق على الحيوان النافق وأبلغت الشرطة بالأمر.

وقال القاضي بعد إصداره الحكم على الجاني: "آمل بأن يكون هذا الحكم بمثابة درس للمتهم وللجمهور بألا يعاملوا الحيوانات بقسوة".