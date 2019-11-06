فتوى سعودية بجواز أن تكون العصمة بيد المرأة

المصدر: البيان الإلكتروني

اجاز عالم دين سعودي أن تكون العصمة بيد المرأة ، إذا اشترطت ذلك في العقد ، حسبما ذكرت صحيفة " عكاظ" اليوم .

وبحسب الصحيفة فقد أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع أنه يجوز للمرأة أن تشترط أن تكون العصمة بيدها في عقد الزواج، مبيناً «أنه في حال اشترطت المرأة هذا الشرط واشتمل العقد عليه فهو جائز، حيث إن المسلمين على شروطهم».

وكانت عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري طالبت بأهمية المساواة بين ⁧الرجل والمرأة في ما يتعلق بالزواج والطلاق، وإعطاء المرأة الحق في عقد الزواج، وإيقاع الطلاق إ⁧ذ إنه لا زواج إلا بموافقة الطرفين فقط، ولا ⁧طلاق إلا بموافقة واتفاق الطرفين.

وقالت: «الدين يسر، وحفظ حقوق المرأة، فلم نضيعها؟».