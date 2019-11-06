اتصل 47 ألف مرة بالإسعاف .. فنقلوه لمستشفى الأمراض النفسية

أصدرت محكمة أوكرانية حكما بحق مواطن أوكراني من مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا، يقضي بالإقامة الجبرية في مستشفى الأمراض النفسية، وذلك لاتصاله 47 ألف مرة بخدمة الإسعاف خلال 4 أشهر ونصف الشهر.

وقال ناطق باسم أجهزة التحقيق الأوكرانية إن الرجل كان في الفترة ما بين 1 أكتوبر عام 2018 و12 فبراير عام 2019 يتصل هاتفيا بموظفي خدمة الإسعاف الطبي، أي ما يزيد عن مئتي مرة تقريبا كل يوم.

وبعد وصول أطقم سيارات الإسعاف يقذفهم بالشتائم والسباب، ما دفع المحكمة لاتخاذ قرار بنقل الرجل إلى مستشفى الأمراض النفسية حيث سيتلقى علاجا إجباريا.