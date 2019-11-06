بعدما عانت من توبيخه .. تنقص وزنها 40 كلغم وتنفصل عن زوجها

المصدر: وكالات

قامت أم كورية بإنقاص وزنها نحو 40 كغ، بعد أن عانت من مشكلة اكتئاب ما بعد الولادة، بسبب السمنة الشديدة.

الأم بارك جي وون التي عانت من توبيخ زوجها لها، بسبب سمنتها، اتبعت نظاما غذائيا صحيا كان نتيجته خسارة أكثر من 40 كغ.

استطاعت الأم خلال 10 أشهر فقط من تحقيق نتائج مذهلة، من خلال ممارسة التمارين الرياضية، واتباع نظام غذائي صحي وفعال، وابتعدت عن جميع الوجبات السريعة وغير الصحية.

وخلال فترة وجيزة أنقصت الأم التي كان وزنها 86 كغ وزنها أكثر من 40 كغ، وانفصلت عن زوجها، الذي عانت من سوء معاملته لها عندما كانت تمر بفترة نفسية عصيبة بعد ولادتها، حيث لم يقدم أي نوع من التعاطف والمساعدة، بل نعتها بصفة "غير جذابة" في مرات كثيرة، ما جعلها تأخذ قرارها الحاسم، بحسب موقع "لايف" الروسي.