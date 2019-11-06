«دو» توفر لزوار القرية العالمية تجارب اتصال من الجيل الخامس

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أنها ستمكن ضيوف القرية العالمية بموسمها الرابع والعشرين، من عيش تجربة الجيل الخامس والتعرف إلى الميزات والقدرات التي توفرها، بما في ذلك سرعات الاتصال الفائقة ووقت الاستجابة المنخفض.

وكانت القرية العالمية قد اختارت شبكة الجيل الخامس عالمية المستوى، التي توفرها «دو» لإثراء تجارب الضيوف الذين يزورون الوجهة، وتمكينهم من الاستمتاع بتجارب اتصال وإنترنت عالية السرعة، بفضل الإمكانات الكبيرة، التي تتميز بها شبكة الجيل الخامس، إلى جانب المشاركة في الفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة، التي تستضيفها القرية العالمية. ويسهم هذا التعاون في وضع القرية العالمية على الخريطة العالمية كونها أول وجهة ترفيهية في العالم توفر تقنيات اتصال الجيل الخامس لضيوفها.

تجارب فريدة

وفي سياق حديثه عن هذه الخطوة، قال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «تعتبر القرية العالمية من أضخم المنتزهات الثقافية، التي تستقطب ملايين الزوار في كل موسم لتوفر لهم تجارب ترفيهية فريدة وعروض تسوق متميزة.

وباعتبارها الوجهة الترفيهية الأولى في الإمارات، حرصنا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة على استغلال الفرصة لمنح زوارها فرصة التعرف بشكل مباشر إلى الإمكانات الهائلة، التي توفرها تقنية الجيل الخامس وتمكين الجميع من خلق وعيش ذكريات وتجارب لا تنسى، إلى جانب منحهم لمحة موجزة حول شكل ومضمون تقنيات الاتصال في دولة الإمارات في المستقبل القريب. ونحن فخورون للغاية بشراكتنا الاستراتيجية مع القرية العالمية، ونتطلع إلى المساهمة في إثراء تجارب زوار الوجهة في موسمها الرابع والعشرين».

طرق مبتكرة

ومن جانبه قال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: «مع تنامي المتطلبات الرقمية لضيوف القرية العالمية، نسعى دائماً إلى البحث عن طرق مبتكرة تخولنا تزويد ضيوفنا بتقنيات وإمكانات جديدة، تسهم بإثراء تجربتهم معنا.

ومن هذا المنطلق، نحن سعداء بالتعاون مع «دو» لتمكين ملايين الضيوف من الاستمتاع بتجارب مثيرة للغاية وعيش لحظات استثنائية، تدعمها قدرات وإمكانات الجيل الخامس. ونحن فخورون بأن نكون أول وجهة ترفيهية في العالم تضع قدرات الجيل الخامس في متناول ضيوفها، وندعو الجميع للاستمتاع بأجمل الفعاليات والمهرجانات، التي نقدمها في موسمنا الجديد، والتي بالتأكيد ستتيح لهم عيش ذكريات جميلة ومشاركتها بسرعات فائقة».