يفوز بجائزة اليانصيب مرتين في 18 شهراً

المصدر: إعداد - سيد صالح

فاز المواطن الأمريكي سعيد الحظ، رولف رودس، هذا الأسبوع بجائزة اليانصيب المليونية الثانية له في غضون 18 شهراً فقط.

وبحسب ما نشره أمس موقع «ماساتشوسيتس ستيت لوتاري» الشبكي المسؤول عن تنظيم مسابقة يانصيب بقيمة مليون دولار في ولاية «ماساتشوسيتس» الأمريكية التي يعيش فيها رودس، فقد ربح رودس الجائزة ضمن سحب على مجموعة جوائز يانصيب فورية تبلغ قيمتها الإجمالية 4 ملايين دولار.

وفاز رودس بالمليون دولار نتيجة شرائه لورقة يانصيب فائزة من إحدى محطات البترول الأربعاء الماضي.

وأفاد الموقع أن رودس صرف بالفعل أول دفعة من أصل 20 دفعة سنوية من الجائزة، حيث تبلغ قيمة كل دفعة 50,000 دولار، قبل خصم الضرائب.

وكان رودس المحظوظ قد فاز بمليون دولار في يانصيب للمرة الأولى في عمره بتاريخ 22 مايو 2018، ولكن من مسابقة أخرى.