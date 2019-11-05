يلقى حتفه بسبب 41 بيضة

المصدر: إعداد: نهى حوا

أعلنت الشرطة الهندية عن وفاة رجل بحادث غريب بولاية أتر برديش مؤخراً، بعد مشاركته في تحدٍ يقضي بحصوله على ألفي روبية مقابل أكل 50 بيضة، حسبما نقل موقع التلفزيون الخاص الهندي "إن دي تي في".

وأفادت الشرطة أن الرجل البالغ من العمر 42 عاماً، كان برفقة صديقه في سوق بيبيغانج بمدينة جونبور، بهدف تناول البيض عندما نشب شجار بينهما، فقررا التحدي والرهان على ألفي روبية تُدفع لمن يستطيع بينهما أكل 50 بيضة.

ووافق الرجل ويدعى، سوبهاش ياداف، على الرهان وبدأ بتناول البيض. فأكل 41 بيضة وكان على وشك تناول البيضة رقم 42، عندما انهار على الأرض فاقداً الوعي.

وأسرع السكان في نقله إلى مستشفى المنطقة حيث أحيل بعد ذلك إلى معهد سانجاي غاندي للدراسات العليا في العلوم الطبية، وتوفي بعدها بساعات. وقال الأطباء أن سبب الوفاة كان الإفراط في تناول الطعام، فيما رفض أعضاء عائلته التعليق على الحادث.