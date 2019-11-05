العالم العربي يشهد حدثا فلكيا نادرا لن يتكرر إلا بعد 13 عاماً

المصدر: أبوظبي - البيان

في حدث فلكي نادر يمكن مشاهدته من وسط وغرب العالم، سيعبر كوكب عطارد أمام قرص الشمس يوم الإثنين المقبل 11 نوفمبر، وتسمى هذه الظاهرة فلكيا بالعبور، وفي حين أنه لا يمكن مشاهدة هذه الظاهرة بالعين المجردة إلا أنه يمكن مشاهدتها بالتلسكوبات الصغيرة، ولكن من الضروري جدا استخدام مرشح شمسي خاص، لأن النظر مباشرة نحو الشمس قد يؤدى لفقدان النظر الدائم. وسيبدأ العبور الساعة 12:35 صباحا بتوقيت غرينتش، وسيصل إلى الذروة الساعة 03:20 عصرا بتوقيت غرينتش، وسينتهي الساعة 06:04 مساء بتوقيت غرينتش. لتكون مدة العبور خمس ساعات ونصف. ولأن كوكب عطارد عبارة عن قرص وليس نقطة، فإن قرص كوكب عطارد في هذا العبور يحتاج إلى دقيقة و41 ثانية ليدخل أو يخرج من الشمس كاملا.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي لا يحدث العبور إلا لكوكبي الزهرة وعطارد فقط، ويحدث العبور عندما يمر الكوكب بين الأرض والشمس ويكون على نفس مستوى دوران الأرض حول الشمس، وعندها يبدو الكوكب كقرص أسود صغير أمام قرص الشمس، وفي حين أنه يمكن رؤية عبور كوكب الزهرة بالعين المجردة، فإن عبور كوكب عطارد لا يمكن رؤيته إلا باستخدام الأجهزة الفلكية. ولذلك ينصح الراغبون برؤية الحدث بالمشاركة في إحدى الأرصاد العامة التي تقيمها الجمعيات الفلكية للجمهور في الأماكن العامة.

وأشار إلى أنه بشكل تقريبي يبدأ العبور وينتهي في مختلف دول العالم في نفس الوقت، ففروق التوقيت في هذا الحدث بين الدول العربية لا تتجاوز الدقيقة الواحدة. وستكون موريتانيا الدولة العربية الوحيدة التي يمكنها مشاهدة العبور كاملا، حيث ستغيب الشمس في باقي الدول العربية قبل انتهاء العبور، بل ستغيب الشمس في جميع الدول العربية في آسيا إضافة إلى مصر والسودان قبل وصول العبور إلى ذروته، وعليه فإن الدول العربية الواقعة في الغرب هي الأفضل لرصد هذه الظاهرة الفلكية النادرة.

وأوضح المهندس عودة أن آخر عبور لكوكب عطارد كان يوم 9 مايو 2016 وسيكون المقبل بمشيئة الله يوم 13 نوفمبر 2032، وبشكل عام يحدث عبور عطارد 13 مرة في القرن.

وينظم مركز الفلك الدولي رصدا عاما للحدث من مدينة أبوظبي من منطقة الكاسر بالقرب من مركز المارينا، وذلك ابتداء من الساعة الرابعة عصرا وحتى غروب الشمس، وسيقوم المركز بنقل الحدث على قناته على اليوتيوب وقد تم التواصل مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لنقل الحدث مباشرة على قناة الوكالة.