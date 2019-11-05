يطلق زوجته بسبب .. مستحضرات التجميل

المصدر: البيان الإلكتروني

طلق رجل أردني زوجته، وذلك بعد صرفها 14 دولارا أمريكيا دون علمه.

وقال مصدر في دائرة الإفتاء الأردنية، إن الزوج، وهو في الثلاثينات من عمره، طلق زوجته العشرينية، وهو في حالة غضب، بعد أن عاد للمنزل، واكتشف أنها أقدمت على صرف 14 دولارا من أجل شراء مستحضرات تجميل، بحسب موقع "سرايا نيوز" الأردني.

وأضاف المصدر، أن الزوج عاتب زوجته في بداية حديثهما، بشأن سبب صرفها للمبلغ دون علمه، إلا أن رد الزوجة لم يعجب زوجها، ورفضت أن يحاسبها على ما فعلته.

وتطور الأمر بعد ذلك بين الزوجين إلى مشادة كلامية، تخللها اشتباكات بالأيدي، أدت إلى رمي الزوج يمين الطلاق على زوجته.