ظل عالقاً بين الصخور 101 سنة فوق شلالات نياغارا

المصدر: البيان الإلكتروني

حركت الرياح القوية والأمطار الغزيرة قارباً ظل عالقاً بين الصخور فوق شلالات نياغارا بالولايات المتحدة منذ أكثر من قرن من الزمان.

ودفع الطقس السيئ، يوم الخميس الماضي، القارب، نحو حافة الشلال بعيداً عن التكتل الصخري، الذي كان عالقاً فيه، وهي المرة الأولى التي يتحرك فيها القارب مسافة ملحوظة منذ 101 سنة، وفقاً لشبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وقال مسؤول في لجنة حدائق نياغارا، إن القارب لا يتحرك حالياً، بعد أن تحرك قليلاً، وانقلب على أحد جانبيه، ودار حول نفسه، قبل أن يعلق مرة أخرى بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وفي عام 1918، انجرف القارب وهو يحمل رجلين أثناء عملية تجريف، وعلق بين الصخور، وانطلقت عملية لإنقاذ الرجلين ونجحت في إخراجهما في اليوم التالي لانجراف القارب، لكن الأخير ظل عالقاً بثبات بين الصخور منذ أغسطس 1918 وحتى الخميس الماضي، عندما هبت الرياح العاصفة والأمطار لتحركه.