تعرف على قيمة غرامات مخالفات الذوق العام في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت صحيفة "الجزيرة " السعودية، عن أنأن مخالفات الذوق العام التي يتم رصدها لا تستلزم أو توجب الإيقاف ولا تطبق عليها أي مخالفات سوى الغرامات المالية، وقبل ذلك النصح والتوجيه بحسب حجم المخالفة أو التجاوز.

وبحسب الصحيفة فإن قيمة مخالفات الذوق العام تبدأ بـ 50 ريالاً وتنتهي عند 6 آلاف ريال كحد أقصى.

ودخلت الضوابط الجديدة للذوق العام فعلياً وطبقت على الأرض بعد إقرارها من قبل وزير الداخلية.

وتصدرت غرامة التصرفات الخادشة للحياء ذات الطبيعة الجنسية قائمة الغرامات في المرة الأولى 3000 ريال و6000 ريال إذا تكررت.

فيما تصدرت تخطي طوابير الانتظار في الأماكن العامة قائمة الغرامات الدنيا بـ 50 ريالاً فقط.

وشملت مخالفات الغرامة للذوق العام 16 بنداً متنوعاً، ومنها على سبيل المثال رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية والبصق وإلقاء النفايات وإشغال مرافق كبار السن وارتداء الملابس الداخلية وثياب النوم.

ووضع صور أو عبارات على وسائل النقل بها إثارات للعنصرية والتلفظ بقول أو فعل في الأماكن العامة واستخدام الإضاءة المؤذية وإشعال النار في الحدائق والأماكن العامة.