ضوابط الصورة الشخصية للسعوديات في بطاقة الهوية الوطنية

المصدر: البيان الإلكتروني

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية،في المملكة العربية السعودية ، جملة من الاشتراطات والضوابط اللازمة عند وضع المواطنات السعوديات صورهن في بطاقة الهوية الوطنية.

ووفقا لصحيفة " عكاظ "فإن تلك الضوابط تتمثل في :

أن تكون الصورة ذات خلفية بيضاء.

أن تكون من دون نظارات أو عدسات.

أن تكون حديثة وملونة.

تغطية شعر الرأس.

السماح بوضع زينة خفيفة.

وكانت الأحوال المدنية السعودية قد دعت المواطنات إلى إصدار بطاقة الهوية الوطنية، لتسهيل كافة تعاملاتهن لدى القطاعات الحكومية والخاصة، داعية إياهن إلى المحافظة عليها، وعدم رهنها باعتبارها وسيلة إثبات رسمي يحميهن ويحفظ حقوقهن، مشيرة إلى أنه بإمكانهن إصدارها عبر حجز موعد إلكتروني لأقرب مكتب نسائي.