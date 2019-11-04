النيابة السعودية تتحرك لإنقاذ طفل من تعنيف أبيه

المصدر: البيان الإلكتروني

وجّهت النيابة العامة السعودية، أمس الأحد، بتحريك دعوى جزائية عامة بحق أب عربي مقيم في المملكة، قام بتعنيف طفله الذي لا يتجاوز السابعة من عمره.

وجاء قرار النيابة اليوم بناءً على ما تم رفعه من قبل "وحدة الرصد" في النيابة العامة، بشأن الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد الطفل في الفيديو أنه يتعرض للعنف والإيذاء من قبل والده. وبدت على الطفل آثار تعنيف إثر تعرضه للضرب، خاصةً على جبهته وإحدى عينيه.

ووفقاً لموقع العربية نت، سيتم تحريك الدعوى الجزائية العامة ضد الأب، ومباشرة إجراءات الاستدلال بعد التحقق من صحة المقطع واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجاني والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأكدت النيابة العامة تجريم الأنظمة النافذة تعنيف الأطفال وكل ما من شأنه التسبب بالأذى لهم، مضيفةً أن من يرتكب مثل هذه الأفعال سيكون عرضة للجزاء الرادع، وفقاً للأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك.