بالفيديو.. يقتل زوجته وأولاده الـ 3 رفضاً للانتقال إلى مسكن آخر

المصدر: البيان الإلكتروني

هزت جريمة مروعة الأحد ولاية سطيف الواقعة شرقي الجزائر، راح ضحيتها 4 أفراد من أسرة واحدة، خنقا على يد رب الأسرة.

وقالت مصادر محلية إنه تم العثور على الضحايا الأربع، جثثا هامدة داخل المسكن العائلي في قرية أولاد صابر بولاية سطيف، بينما سلم الجاني نفسه لسلطات الدرك الوطني الجزائري.

وأشارت وسائل إعلام جزائرية إلى أن الحادثة وقعت عقب نشوب خلاف عائلي بين الزوجة الضحية والجاني (47 عاما)، بسبب السكن الذي كان من المفترض أن تنتقل العائلة إليه، إلا أن الزوج رفض ذلك.

وأفادت بأنه وعند رجوع الزوجة إلى البيت، ليلة السبت، لأخذ أغراضها بعد أن كانت في بيت أهلها، ارتكب الزوج جريمته، وأقدم على خنق الضحايا بواسطة حبل كلا على حدة داخل إحدى غرف المنزل

بالفيديو.. يقتل زوجته وأولاده الـ 3 رفضاً للانتقال إلى مسكن آخرhttps://t.co/44wCbJvtT2#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/7kjh6kHEhG — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 3, 2019