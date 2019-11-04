«بنى مؤقتة» يدرس البحرة السورية في «421»

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح «معرض 421» مساء أول من أمس معرض «بنى مؤقتة» للفنانة والمهندسة المعمارية تالين هزبر، الذي يتناول دور الطبيعة والهندسة المعمارية في نقل ملامح التراث الثقافي، من خلال التركيز على تأثير استخدام النوافير، والمعروفة باسم «البَحرة»، التي تتوسط ساحات البيوت السورية التقليدية.

ويعد المعرض الجديد تجسيداً لمساعي «معرض 421» لتسليط الضوء على الإبداعات الفنية الإقليمية من كافة أنحاء المنطقة، حيث تتطرق إبداعات تالين إلى تأثير المياه على السياق الاجتماعي من خلال استخدام وسائط متنوعة.

ويتناول «بنى مؤقتة» مفهوم البَحرة، والتي تعد نافورة مياه عادةً ما تتوسط ساحة البيت السوري التقليدي، حيث يركز على الناحية الجمالية للبَحرة والعلاقات الاجتماعية التي تتشكل في البيئة المحيطة بها.