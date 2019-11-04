انطلاق مهرجان الأفلام العلمية في العين

المصدر: العين- جميلة إسماعيل

انطلقت، صباح أمس، برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، فعاليات مهرجان الأفلام العلمية بالتعاون مع معهد جوتة الألماني، وذلك بمقر مسرح مكتبة زايد في مدينة العين، وبحضور عدد من المدارس الحكومية ومعلميها ومشرفيها.

وبدأت الفعاليات بإلقاء حمدة المحمود كلمة رئيسة مجلس إدارة جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل قالت فيها: «العلم هو قاطرة الحضارة والتطور، والدخول للمستقبل، فليس هناك حضارة ظهرت على الأرض واستمرت، وتركت أثراً إيجابياً في تاريخ البشرية، إلا وكان العلم هو ركنها الأساسي الذي بنيت عليه، فحين نزرع في مخزون الطفل المعرفي قيمة العلم ونضعه على طريقه، ونعبد جسوراً ما بين الطفل والعلم، كل هذا يخلق شغفاً من نوع خاص ما بين الطفل وبين العلم والحقائق العلمية، والتجريب والاستنتاج والمعرفة، ونبني عقل الطفل على التفكير والتحليل والاستنتاج.

وذلك هو العقل الذي يستطيع أن يسهم في بناء الحضارة بصورة فاعلة، وحين نمزج العلم بالمرح، وخاصة حين يكون طرح العلم مرتبطاً بالحس البصري لدى الطفل، فإنه يدخل لعقليته من أوسع بواباته، ونتعاون فيه كل عام مع معهد جوتة، الذين أقدم لهم شكري العميق وامتناني لجهودهم وعطائهم من أجل تقديم العلم والمرح للطفل حين نتعاون معاً في مهرجان الأفلام العلمية كل عام».

كما أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد على أن المهرجان يعد خطوة نحو بناء أجيال إماراتية واعية بقيمة العلم ودوره في بناء المستقبل، ومستكشفة لطاقاتها العلمية والمعرفية من أجل تحقيق رؤية القيادة في مستقبل الحضارة الإماراتية، في ظل القيادة الحكيمة.

عقب ذلك قدمت المدير الإداري البطاقة التعريفية للمهرجان منذ انطلاقه على مستوى دول العالم وصولاً إلى مدينة العين، الذي احتضنته مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية منذ عام 2015 بدعم رئيس مجلس إدارتها مسطراً الدورة الخامسة في العين في عام 2019.

وتم بعد ذلك تقديم عرض علمي، شارك فيه الطلبة من خلال تجارب علمية أبهرت الحضور، واستمتعوا فيها حيث شدت انتباههم لما فيها من معلومات حياتية مرتبطة بالعلوم.