حنان ترك تعود للأضواء عبر «يوتيوب»

المصدر: القاهرة - مها سمير

بعد سنوات من الاعتزال الفني، بالتزامن مع شائعات تلاحقها من وقت لآخر خلال فترة الغياب عن خلعها الحجاب وعودتها للتمثيل، جاء قرار حنان بالعودة إلى جمهورها مُجدداً، على طريقتها الخاصة، ليفتح باب الشائعات من جديد حول خطواتها المقبلة.

حنان فاجأت الجميع مؤخراً بإعلانها أنها ستكون على تواصل مع محبيها ومتابعيها كل خميس، وذلك من خلال فيديو لايف تجيب فيه عن كل التساؤلات، كما طلبت من متابعيها الاشتراك في قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، بهدف مشاهدة كل الفيديوهات التي ستطل بها عليهم خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقاً لما ذكرته عبر حسابها الرسمي على فيس بوك. وبالتزامن مع هذه العودة، طالبت ترك الجمهور بعدم الانسياق وراء الحسابات التي تنتحل شخصيتها.