أيام قرطاج السينمائية تبتسم للنساء

المصدر: تونس - الحبيب الأسود

ابتسمت أيام قرطاج السينمائية، التي اختتمت مساء أول من أمس السبت بمدينة الثقافة بتونس، للنساء بعدد وافر من الجوائز؛ كما شهدت الدورة الثلاثون للمهرجان حضوراً سعودياً لأول مرة في تاريخ «الأيام» التي انطلقت في العام 1965، حيث وقفت السعودية على منصة التتويج ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، من خلال فيلم «سيدة البحر» الذي فاز بالتانيت البرونزي، وهو أحدث الإنتاجات السينمائية لشركة «إيمج نيشن أبوظبي»، من إخراج السعودية شهد أمين.

وتوجت الدورة الثلاثون لأيام قرطاج السينمائية الفيلم الروائي الطويل التونسي «نورا تحلم» للمخرجة هند بوجمعة بالجائزة الكبرى، وبطلته هند صبري بجائزة أفضل ممثلة بعد 25 عاماً من فوزها بذات الجائزة عن دورها في فيلم «صمت القصور» للمخرجة مفيدة التلاتلي في العام 199.

وتميزت الدورة باكتساح المرأة لمنصة التتويج حيث ذهبت جوائز الأفلام الروائية الطويلة إلى ثلاثة مخرجات، منهن عربيتان وأفريقية، بعد أن شاركت 30 مخرجة في فعاليات المهرجان، كما حظيت مخرجات من لبنان وسوريا والسودان بجوائز في مسابقات أخرى داخل الدورة.

وآل التانيب الفضي للأفلام الطويلة إلى فيلم «أتلانتيك» للمخرجة ماتي ديوب من السنغال، أما التانيت البرونزي فكان من نصيب «سيدة البحر» للمخرجة شهد أمين من المملكة العربية السعودية التي سجلت خلال هذه الدورة أول مشاركة لبلادها في المهرجان.

وأفرزت مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فوز فيلم «قصة حقيقية» للمخرج أمين لخنش من تونس بالتانيت الذهبي، وفيلم «ميثاق» للمخرج صبري بوزيد من تونس كذلك بالتانيت الفضي، وفيلم «متونزي» للمخرج تيبوغي مالابوغو من جنوب أفريقيا بالتانيت البرونزي.

وفي الأفلام الوثائقية الطويلة فاز السودان بالتانيت الذهبي عن «حديث عن الأشجار» للمخرج صهيب قاسم الباري، وسوريا بالتانيت الفضي عن فيلم «من أجل سما» للمخرجة وعد الخطيب والمخرج ادوارد واتس، وتونس بالتانيت البرونزي عن فيلم «الغياب» للمخرجة فاطمة الرياحي، وذهب التانيت الذهبي في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة إلى فيلم «من طين» للمخرج يونس بن سليمان من تونس، والتانيت الفضي إلى فيلم «باسيفيك» للمخرجة انجي عبيد من لبنان، والتانيت البرونزي إلى فيلم «خمس نجوم» للمخرج مام يوري تيوبو من السنغال.

كما آلت جائزة الطاهر شريعة «مؤسس المهرجان» للعمل الأول إلى الفيلم الوثائقي «ستموت في العشرين» لأمجد أبو العلاء من السودان الذي فاز كذلك بجائزة أفضل سيناريو.