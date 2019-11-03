فنون وأفلام في معهد جامعة نيويورك

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن معهد جامعة نيويورك أبوظبي عن برنامجه الاستثنائي من الندوات الحوارية والمؤتمرات والعروض السينمائية المفتوحة أمام الجمهور بشكل مجاني طوال شهر نوفمبر.

وتغطي فعاليات البرنامج، التي تنطلق اعتباراً من يوم غد، مجموعة واسعة من الموضوعات التي تشمل الفنون، والأفلام، والعلوم والأبحاث البيئية، والتصوير، والتاريخ. وتشمل قائمة المتحدثين كلاً من جون سيكستون، الرئيس الفخري لجامعة نيويورك ومؤلف كتاب «دفاعاً عن العقل: الجامعة في عصر الجمود الفكري»، ومايكل ماير، المخرج السينمائي والكاتب المسرحي، وماريسيا ليفاندوفسكا، وهي فنانة تتخذ من لندن مقراً لها، بالإضافة إلى نخبة من المتحدثين من المؤسسات المحلية والعالمية.