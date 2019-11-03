مهرجان الحرف التقليدية.. ترسيخ للهوية الوطنية

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

تساهم فعاليات المهرجان الوطني للحرف والصناعات التقليدية، التي انطلقت مؤخراً في سوق القطارة بمنطقة العين الخضراء في ترسيخ الفخر بالهوية الوطنية، وتعميق قيم التواصل والانتماء للمجتمع عبر إبراز تلك الممارسات الثقافية والتراثية والمنتجات التقليدية، وتسجيل وتوثيق هذه الخبرات والمعرفة والمهارات التي توارثها الأجداد والآباء الأمر الذي يؤكد الحرص التام للهيئة على إحياء وصون واستدامة التراث، وحماية التراث الثقافي المادي والمعنوي، والكشف عنه وإدارته والترويج له.

وأوضح سعيد الكعبي مدير إدارة التراث المعنوي في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن فعاليات المهرجان الوطني للحرف والصناعات التقليدية تلقى إقبالاً كبيراً جداً نظراً لاحتوائه على العديد من الفعاليات والعروض الحية لجميع المهن والحرف التقليدية الخاصة بالتراث الإماراتي، والتي تعبر عن ماضي الأجداد العريق لترسيخه في نفوس الأجيال، إضافة إلى عرض المقتنيات التراثية والمنتجات من مشغولات يدوية أبرزت مهارة الإماراتي قديماً. وأضاف الكعبي: «ومن جانب آخر فإن إطلاق المهرجان يأتي للتأكيد أن منطقة العين تعد في حد ذاتها وجهة سياحية ثقافية تراثية رائدة تستقطب جميع الفعاليات والمهرجانات المتنوعة المخصصة لترضي كل الأذواق وجميع الفئات العمرية. وتجدر الإشارة إلى أنه لولا المهرجانات التراثية التي تعكس الماضي الجميل لضاعت الكثير من معالمه في زخم الحياة العصرية».

ورش عمل

فيما قالت منى بن شيبان المهيري مديرة سوق القطارة والجمعة: «يشتمل المهرجان على سلسلة من الفعاليات وورش العمل التي تستهدف ممارسي الحرف والصناعات التقليدية في الدولة، والجهات المتخصصة في بيع وتسويق المنتجات التقليدية، والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بالمحافظة على الحرف والصناعات التقليدية وإنتاجها وتطويرها، إضافة إلى مؤسسات تربوية وتعليمية».

وأضافت المهيري: «وتجدر الإشارة إلى أن 120 أسرة منتجة تشارك في هذا الموسم من المهرجان، إضافة إلى 12 مشاركة في مشروع التاجر الصغير، و30 مشاركة في سوق الجمعة، و14 مشاركة في سوق القطارة الخارجي، و12 مشاركة في سوق القطارة الخشبي. وليس هذا فحسب، إذ يضم المهرجان أيضاً أنشطة ومبادرات تراثية، بما في ذلك سوق الحرف الذي يعرض المنتجات التقليدية». ولفتت إلى أن المهرجان يحفل أيضاً بمشغولات تراثية جميلة ومتنوعة لعدد من المواطنات اللاتي يقمن بتصنيع تلك المشغولات الإماراتية المتميزة التي تعبر عن أصالة مجتمع الإمارات وإبداعات المرأة الإماراتية في تطويع الخامات المحلية وإنتاج مشغولات تراثية يدوية تعكس تمسك أبناء وبنات الإمارات بالتراث.

ويعد المهرجان الوطني للحرف والصناعات التقليدية حدثاً سنوياً يهدف إلى التعريف بالصناعات التقليدية التراثية واستقطاب الحرفيين الذين يمارسون فنونها ويعملون على صونها واستدامة ممارستها والترويج لها، إلى جانب توظيفها كمصدر أساسي من مصادر الدخل الوطني. ويتضمن المهرجان مجموعة من الأنشطة التراثية والثقافية الترفيهية.

أهداف

يسعى المهرجان الوطني للحرف والصناعات التقليدية إلى زيادة الوعي بأهمية الصناعات التقليدية والدور الذي تمثله، ودعم ومساندة الأسر المنتجة المتخصصة في ممارسة الصناعات التقليدية، وتطوير منتجات الحرف بما يتلاءم مع الأسواق المعاصرة.