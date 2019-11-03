بدر الشعيبي يحيي أولى حفلات القرية العالمية

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أحيا الفنان الشاب بدر الشعيبي أول من أمس، أولى حفلات القرية العالمية في موسمها 24، الذي انطلق في 29 من شهر أكتوبر الماضي على المسرح الرئيسي للقرية العالمية، وذلك ضمن تذكرة الدخول. وشهد الحفل إقبالاً كبيراً من زوار القرية العالمية خاصة من الشباب الخليجي من الجنسين من محبيه، فيما حرص الشعيبي على تقديم أحب أغانيه إلى الجمهور الذي تفاعل معه، كما قام بالتقاط الصور التذكارية من المسرح وخلفه الجمهور.

وأشاد الشعيبي بمستوى التنظيم الذي شهده الحفل كما أعرب عن سعادته بحضور الآلاف من الجمهور لحفله حيث شهدت الساحة الأمامية للمسرح الرئيسي إقبالاً كبيراً وسعادة غامرة لجمهور القرية العالمية.