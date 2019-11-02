حسابات النجوم.. تنمر واحتفالات بـ«هالوين»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

تأثر بالمزاج العام، وما تشهده الساحة العالمية من احتفالات «مرعبة» بيوم «هالوين»، تحولت معظم صفحات نجوم الساحة العربية إلى ساحة «رعب»، بعد قيام عدد كبير منهم بنشر صورهم «المرعبة» خلال احتفالهم بهذه المناسبة، في وقت لم يغب فيه «التنمر» عن هذه المواقع، والذي وقع ضحيته هذه المرة الفنان أحمد فلوكس، ليثير محمد رمضان بجديده الفرح في قلب عروسين، فيما كشف حسين الجسمي عن جديده «مهم جداً»، ليجسد شاروخان بطولته على أرض الواقع، تلك قبسات التقطتها «البيان» في جولتها بين حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي شهدت أخيراً نشر المخرج الإماراتي أحمد زين على «انستغرام» مقطعاً مصوراً من كواليس فيلمه الجديد «بتاع كله» الذي يقوم بتصويره.

بعد إطلاقه أغنيته الجديدة «السلطان»، والتي حققت مشاهدات عالية تجاوزت 6 ملايين مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، نشر الممثل المصري محمد رمضان عبر حسابه على «انستغرام» مقطعاً مصوراً له خلال تواجده في حفل زفاف، لم يكشف عن تفاصيله، وأكد في تعليق له، أن «الصدفة كانت السبب في قيامه بالرقص والغناء مع العروسين بسبب تواجدهم في أحد المطاعم»، حيث قدم رمضان في المقطع المصور أغنية «السلطان» للعريس، وقال: «فجأة العشاء تحول إلى فرح، ربنا يسعدهما ويحفظهما، وأنا تنازلت عن اسم أغنيتي الجديدة السلطان للعريس».

حملة هجوم

من جهة أخرى، وقع الممثل المصري أحمد فلوكس، ضحية لـ«تنمر» مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لا يزال يتعرض لحملة هجوم كبيرة على «التواصل الاجتماعي» أبطالها عدد من رواد هذه المواقع، الذين قاموا بنشر تعليقات ساخرة على الدور الذي جسده فلوكس في فيلم «الممر»، مستغلين بذلك مجموعة صور نشرت سابقاً لفلوكس من كواليس الفيلم، وبعضها من الجولات الخيرية التي قام بها الفنان في عدد من القرى الفقيرة في مصر. حالة التنمر هذه قوبلت بالرفض من قبل عدد كبير من زملاء فلوكس، الذين انبروا للدفاع عنه، في حين لم يعلق فلوكس على ذلك.

على صعيد آخر، أكدت الفنانة السورية ديمة قندلفت أنها لا تشعر بالخوف من المشاركة في مسلسل «الهيبة 4» الذي سيعرض في رمضان المقبل، وفيه تقف أمام بطل العمل تيم حسن، حيث صرحت ديمة أن «علاقة متميزة تجمعها مع تيم منذ أيام الدراسة في معهد التمثيل بسوريا».

مقاطع مصورة

الاحتفال بـ«هالوين» كان له نصيب كبير من مشاركات النجوم العرب والأجانب على حد سواء، على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي نشرت فيه الفنانة ساندي، صورة لها على «انستغرام»، ظهرت فيها بملابس المنزل، وذكرت في تعليقها أنها تعاني من «الأرق الذي تمر به بسبب قلة النوم». وقالت: «يوم هالوين سعيد على الجميع، لا أحتاج إلى ماكياج هالوين.. يكفي أنني لم أنم سوى ساعتين، حيث استيقظت التو»، أما الفنان أمير شاهين، فقد نشر على حسابه في «انستغرام» عدة صور ومقاطع مصورة يظهر فيها مع رفاقه، مرتدين ملابس مرعبة، وهم يحتفلون معاً بـ«هالوين»، تلك الاحتفالات انسحبت أيضاً على الفنانة ريهام أيمن، زوجة الفنان شريف رمزي، التي أطلت عبر «انستغرام» برفقة طفليها، الذين ارتدوا ملابس لشخصيات كوميكس مشهورة.

شجاعة شاروخان

صورة شاروخان البطل، لم تكن قاصرة على ما يجسده من أدوار وشخصيات في أعماله السينمائية، وإنما أصبحت حقيقة واقعة، بعد قيامه بإنقاذ حياة أرشانا ساداناند، مديرة أعمال آيشواريا راي باتشان، والتي اشتعلت النيران في ملابسها خلال حفل «عيد ديوالي» الذي استضافة الممثل اميتاب باتشان في منزله، مطلع الأسبوع الماضي، كما ساهم شاروخان في إنقاذ الممثلة كاترينا كيف التي كانت تقف على مقربة من النيران.

وفي الوقت الذي يترقب فيه الجمهور أحدث أعمال الفنانة الهندية ديبيكا بادوكون، والحامل لعنوان (Chhapaak) والذي تلعب فيه دور فتاة تتعرض للحرق بحمض حارق.