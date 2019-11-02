الجمعية العامة لمنظمة «إيكروم» تختتم أعمالها في روما

المصدر: روما - البيان

اختتمت أول من أمس في مدينة روزا الإيطالية، الدورة الحادية والثلاثين للجمعية العامة للمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (إيكروم).

وقد شمل جدول أعمال هذه الدورة التي استمرت يومي 30 و 31 أكتوبر الماضي، العديد من الجلسات العامة، وجلسات النقاش، والعروض التقديمية حول القضايا الرئيسة ذات الصلة بالتحديات الحالية والمستقبلية للتراث الثقافي في الدول الأعضاء والعالم.

شارك في أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجمعية العامة لمنظمة ايكروم ممثلون عن 137 دولة عضو في هذه المنظمة، ومراقبون من دول غير أعضاء، ومنظمات حكومية دولية ومؤسسات شريكة أخرى، بهدف مناقشة وتعزيز التوجهات الاستراتيجية وخطة عمل منظمة ايكروم، واستعراض أنشطتها خلال العامين الماضيين 2018-2019، وانتخاب مجلس جديد للمنظمة، وكذلك الترحيب بأحدث دولة عضو في ايكروم وهي كوستاريكا.

شهدت الجلسة الافتتاحية الرسمية لهذا الحدث عدة كلمات افتتاحية ألقاها عدد من ممثلي المنظمات الدولية والإيطالية المشاركة. في البداية، ألقى الدكتور إدواردو منصور، مدير إدارة الأراضي والمياه في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، كلمة ترحيبية أشار فيها إلى الدور الهام الذي تقوم به منظمة ايكروم في مجال حفظ وترميم التراث الثقافي والحفاظ على الذاكرة البشرية.

تعاون قوي

بينما شددت إيمانويلا ديل ري، نائبة وزير الخارجية في إيطاليا في كلمتها الافتتاحية على التعاون القوي بين الحكومة الإيطالية ومنظمة ايكروم.

من جهتها، قالت آنا لورا أوريكو، وكيلة وزارة التراث الثقافي والأنشطة والسياحة في كلمتها إننا نعيش في أوقات صعبة حيث أدت الحروب المدمرة، وتغير المناخ، والأحداث الكارثية وحتى مرور الزمن إلى دمار عدد كبير من الآثار والكنوز الثقافية في أجزاء كثيرة من العالم، أو تعرضها للضرر على نطاق واسع.

اجتماع خاص

على هامش الدورة الحادية والثلاثين للجمعية العامة لايكروم، عقدت المجموعة العربية ضمن المنظمة اجتماعاً خاصاً ضم ممثلي الدول العربية الأعضاء في المنظمة المشاركين في أعمال الدورة، حيث تم استعراض أهم قضايا التراث الثقافي في المنطقة العربية. وبهذه المناسبة توجه الدكتور زكي أصلان، مدير مركز ايكروم- الشارقة بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعمه غير المحدود للمركز ولنشاطات ايكروم في المنطقة العربية والعالم.

تكريم

من جهة أخرى، تم منح جائزة ايكروم لعام 2019 إلى غريلان د. رورك، كبير مهندسي الصون في خدمات التراث لإيرلندا.

كما كرمت الجمعية العامة لمنظمة ايكروم عالم الآثار السوري الراحل الدكتور خالد الأسعد، الذي ضحى بحياته بشجاعة للدفاع عن مدينة تدمر التاريخية.