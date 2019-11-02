أسرة مورو تعزف على مسرح المجمع الثقافي

المصدر: أبوظبي - البيان

استضاف مسرح المجمع الثقافي أول من أمس عرضاً موسيقياً كلاسيكياً لأشقاء أسرة مورو الموهوبين، وتضم أسرة مورو ثلاثة أشقاء وهم إدغار (التشيلو)، ورافاييل (الكمان)، وجيرمي مورو (البيانو). وأدى الأشقاء الفرنسيون عزفاً ثلاثياً فريداً لمقطوعة تشايكوفسكي التي كتبها كرثائية لأحد أصدقائه المقربين. وتبع ذلك عزف ثلاثي البيانو لمقطوعة برامز المليئة بالتحديات الإيقاعية والمشاعر الحية. وينحدر رافاييل وإدغار من عائلة فنية، وقد بدأت مسيرتهما الفنية في سن الرابعة. في عام 2011، وفي سن السابعة عشرة حصل إدغار على الجائزة الثانية في مسابقة تشايكوفسكي الدولية للموسيقى، وحصل جيرمي على الجائزة الأولى في مسابقة Flame. وفي عام 2017، وقع اختيار العازف رينو كابوسون على رافاييل لمنحها «جائزة ليفيو بنديتي».