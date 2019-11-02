مهرجان الموسيقى العربية يكرم 12 شخصية

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن مهرجان الموسيقى العربية الذي انطلقت دورته الـ28 أمس، وحسب موقع اليوم السابع، عن تكريم 12 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد، بجانب المؤتمر العلمي الذي يقام على المسرح الصغير، وأشار إلى المشاركة الأولى للنجم محمد منير، مؤكداً أن مهرجان الموسيقى العربية يعد أحد أهم المحافل الدولية المتخصصة ةمؤكداً نجاح الدورات السابقة على مدار 27 عاماً.