بالفيديو.. ستيف هارفي بالزي الإماراتي

المصدر: الببان الإلكتروني

تفاعل مغردون على تويتر بعد مقطع فيديو متداول للكوميدي والإعلامي الأمريكي ستيف هارفي وهو يرتدي الكندورة الإماراتية.

يذكر أن هارفي الذي يحل ضيف شرفٍ هذا العام على معرض الشارقة الدولي للكتاب قد قدم جلسة في اليوم الأول قال فيها "أنتم محظوظون لأنكم تعيشون في الامارات".

وأضاف هارفي: "الإمارات تتمتع بالأمن والأمان، وهما نعمتان لا تقدران بثمن، حيث تكاد الجريمة فيها تصل إلى صفر، ويمكنكم أن تسيروا في شوارعها بكل أمان، من دون أن تتعرضوا للقتل أو السرقة"

يعتبر ستيف هارفي من الشخصيات الإعلامية المؤثرة عالمياً، ويقدم برنامج “اسأل ستيف” أو Ask Steve الذي يحظى بمتابعة واسعة حول العالم.

ولاقت جلسته في معرض الشارقة الدولي للكتاب نجاحاً كبيراً حيث ازدحمت القاعة بالجمهور.