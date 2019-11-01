«دبي للتوحد» يشارك بأحدث إصداراته

المصدر: دبي - البيان

في إطار سعيه للتعريف باضطراب طيف التوحد والتوعية بأعراضه ومتطلبات التعامل الملائمة مع المصابين به، يشارك مركز دبي للتوحد، وللسنة الثالثة عشرة على التوالي في معرض الشارقة الدولي للكتاب، مقدماً إصدارات جديدة باللغتين العربية والإنجليزية تستهدف القراء المختصين والباحثين في مجال التوحد وأسر الأفراد المصابين بالتوحد.

وقال محمد العمادي مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته: «مع شيوع العديد من المفاهيم الخاطئة أو غير الدقيقة لدى عامة الناس حول التوحد، وضع المركز خططاً للتوعية من ضمنها المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب بإصداراته الحديثة والتي تتضمن كتاب (شائعات وحقائق) الذي يعرض حالياً في جناح المركز للتعريف بتلك المفاهيم ومدى صحتها وبما يؤسس لبيئة دامجة لأصحاب الهمم من فئة التوحد في المجتمع الإماراتي».

كما يعرض المركز كتاب «دليل المستجيب الأول»، والموجه لكافة الأفراد العاملين في الأجهزة الأمنية وعمليات البحث والإنقاذ والإسعاف، والذي يوضح طرق التعامل مع المصابين بالتوحد أثناء تعرضهم للمخاطر وما يجب على «المستجيب الأول» معرفته حول سلوك الشخص المصاب بالتوحد وكيفية التواصل معه وتفهم حالته والمخاطر التي قد يتعرض لها بسبب تأثرهم بسلوك التجوال والفرار من البيئات الآمنة.

ومن أهم إصدارات المركز كتاب «قواعد السلوك»، توضح كيفية المحافظة على السلوك المرغوب وتنميته لدى الأطفال المصابين بالتوحد.