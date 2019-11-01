سلطان القاسمي يلتقي مديري بيوت الشعر

المصدر: الشارقة ــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دور الشعر في الحفاظ على الموروث الثقافي العربي، والإسهام في دعم اللغة العربية وإعادتها إلى مكانتها المرموقة التي أسهمت في تطور البشرية ونقلت الحضارة الإسلامية بشتى فنونها ومكوناتها لمختلف القارات. جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو حاكم الشارقة، أمس، مديري بيوت الشعر في الوطن العربي، حيث استهل سموه اللقاء بالترحيب بضيوفه في مجلس سموه الأدبي بدارة الدكتور سلطان القاسمي، الذي تنطلق أولى فعالياته بالاحتفاء بالشعر والشعراء.

وتناول سموه تاريخ الشعر ونشأته، والإسهام الكبير له في التواصل ونقل الثقافة العربية من جيل إلى آخر، ودوره في إبراز العديد من المثقفين والأدباء.

وأشار سموه إلى ضرورة الاهتمام باللغة العربية التي تشكل مصطلحاتها الغنية أداة رئيسة للشعر العربي، مؤكداً أن تطويرها يكون من خلال المعطيات التي تنقلها وتؤثر في المجتمعات مثل وسائل الإعلام واللوحات الإعلانية والرسمية والفنون، إضافة إلى تطوير المناهج الدراسية التي تسهم بشكل كبير في تأسيس أجيال متمكنة ومحبة للغة العربية.

حضر اللقاء عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، ومحمد إبراهيم القصير مدير الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة، والدكتور محمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، ومجموعة من المسؤولين.