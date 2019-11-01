الأرشيف الوطني يحتفي بتوقيع «زايد بن سلطان حاكم العين»

المصدر: الشارقة - وام

شهد حفل توقيع كتاب «زايد بن سلطان آل نهيان حاكم العين 1946-1966» باللغة الإنجليزية، والصادر حديثاً عن الأرشيف الوطني، إقبالاً مميزاً من رواد معرض الشارقة الدولي للكتاب.

ويسلط الكتاب الضوء على مرحلة مهمة جداً في سيرة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبزوغ نجمه كقائد وطني التفّ حوله أبناء الشعب، حيث يصدر هذا الكتاب باللغة الإنجليزية بمعلوماته الموثقة ليقدم للآخر صورة القائد المؤسس الذي غرس بذور التسامح في المجتمع الإماراتي في وقت مبكر.

ويشير الكتاب إلى كثرة قلاع العين وحصونها، وإلى أسرار اهتمام المنطقة بهذا النوع من المباني، ويعدد الكتاب قرى منطقة العين، وهي: العين، المويجعي، المعترض، الجيمي، القطارة، الجاهلي، هيلي، مريجب، والمسعودي.

ويبيّن الكتاب أن متحف العين يحتوي خلاصة الحقب التي عاشتها المدينة وقراها، كما يؤكد ازدهار المنطقة في ظل الحضارة الإسلامية، وعلاقاتها التجارية الواسعة مع المناطق المجاورة، ويتحول لمنطقة العين في التاريخ الحديث، وصولاً إلى عهد الشيخ زايد بن خليفة الذي كانت له استراتيجية خاصة لمنطقة العين، إذ اعتمد في إدارتها على أبناء قبائلها.