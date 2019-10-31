تخدر طفليها وتقتلهما خنقاً

المصدر: دبي- عبد الرحمن دوار

في جريمة مروعة، تقشعر لها الأبدان، أقدمت السيدة ساندرين (44 عاماً)، على قتل طفليها خنقاً، بواسطة كيس بلاستيكي، بعد أن خدرتهما، في بلدة كافايون التابعة لإقليم فوكلوز، ضمن منطقة بروفنس ألب كوت دازور الفرنسية.

ووفق تقارير إعلامية، فإن ساندرين انفصلت عن زوجها منذ أكثر من عامين، وتقيم مع طفليها في منزلها، بينما يقطن طليقها في شقة منفصلة، والذي يتصل يومياً بولديه للاطمئنان عليهما، كما يقوم باستقبالهما كل نهاية أسبوع، وهو ما أزعج طليقته.

ويوم الاثنين الماضي، وكعادته، اتصل الأب للسؤال عن ولديه، غير أن الهاتف رن لساعات طويلة من دون رد، وهو ما سبب قلقاً وهلعاً لديه، ليقرر الذهاب إلى بيت طليقته، ليعثر على ساندرين وطفليه ثيبود (4 سنوات)، وشقيقته لورين (7 سنوات) مستلقين على السرير بلا حركة.

وعلى الفور، قام والد الطفلين بالاتصال بالإسعاف، الذي تمكن من إنعاش الأم وإنقاذها، في حين كان الطفلان قد فارقا الحياة، بعد أن قامت والدتهما بتخديرهما بمادة بنزوديازيبين، قبل أن تقوم بخنقهما بواسطة كيس بلاستيكي.

وبحسب موقع" L'actualité des faits-divers" الفرنسي فإن ساندرين، التي تشغل منصب مدير مختبر تحاليل طبية، تركت رسالة أقرت فيها بفعلتها، حيث أشارت إلى أنها تعاني من حالة اكتئاب شديدة منذ عدة شهور، وأنها كانت تتألم نفسياً، حينما يقوم طفلاها بزيارة والديهما، وهي الآن ترقد في أحد المستشفيات، في انتظار محاكمتها وتقديمها للعدالة.